В Киргизии отметили 300-летие со дня создания Российской академии наук

В Русском доме в Бишкеке состоялась встреча с молодыми учеными, которые ознакомились с возможностями участия в научно-образовательных программах России

БИШКЕК, 8 февраля. /ТАСС/. Посвященные 300-летию создания Российской академии наук и Дню российской науки торжественные мероприятия состоялись в Бишкеке. Об этом сообщило представительство Россотрудничества в Киргизии.

"8 февраля в Кыргызстане прошли мероприятия, посвященные Дню российской науки и 300-летию Российской академии наук. В Русском доме в Бишкеке состоялась встреча с молодыми учеными Кыргызстана, которые ознакомились с возможностями участия в научно-образовательных программах России", - говорится в сообщении.

Исследователи представили свои научные проекты и перспективы сотрудничества с российскими коллегами, отмечается в сообщении.

"В Кыргызско-Российском (Славянском) университете прошла дискуссия "Межгосударственное научно-образовательное сотрудничество Кыргызстана и России: перспективы и приоритеты развития", - отметили в представительстве.

В дискуссии приняли участие представители Министерства образования и науки Киргизии, посольства России и представительства Россотрудничества в республике, научных учреждений.

"Участники обсудили ключевые направления российско-кыргызского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках СНГ и ЕАЭС (Евразийского экономического союза - прим. ТАСС)", - подчеркивается в сообщении.