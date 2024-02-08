Песков: стратегию технологического развития РФ доработают по итогам Совета по науке

Мероприятие состоится в режиме видеоконференции, отметил пресс-секретарь президента России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Стратегия научно-технологического развития РФ будет доработана по итогам заседания Совета по науке и образованию 8 февраля. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.

"8 февраля - День российской науки. По этому случаю президент проведет сегодня заседание Совета по науке и образованию. Оно состоится в режиме видеоконференции", - сказал Песков, отметив, что это важное мероприятие, на котором состоится серьезное обсуждение. "Собственно, в результате него будет доработана новая версия Стратегии научно-технологического развития нашей страны", - уточнил представитель Кремля.

По мнению Пескова, это очень важный документ, работа над которым будет финализироваться. Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что на заседании Совета, помимо выступления президента Путина, будут выступления вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, президента РАН Геннадия Красникова и помощника президента России Андрея Фурсенко.

"Также уже вечером в государственном Кремлевском дворце Путин примет участие в торжественном мероприятии, которое посвящено 300-летию Российской академии наук. Он вручит государственные награды нашим ученым и премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2023 год. Традиционно глава государства уделит особое внимание развитию науки в нашей стране", - рассказал Песков.