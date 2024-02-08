Глава Frontex считает, что нелегальную миграцию в ЕС полностью остановить невозможно

По данным Reuters, в 2023 году Frontex зарегистрировал 380 тыс. случаев незаконного пересечения границы Евросоюза, что стало самым высоким показателем с 2016 года

ЛОНДОН, 8 февраля. /ТАСС/. Поток нелегальных мигрантов в Евросоюз (ЕС) остановить крайне трудно, почти невозможно. С такой оценкой выступил глава Агентства ЕС по контролю границ Frontex Ханс Лейтенс в интервью агентству Reuters.

"Миграция - общемировой феномен. Нам нужно им управлять, поскольку мы не можем справиться с неуправляемым миграционным потоком в Европу. Но чтобы полностью остановить его - это мне представляется чем-то очень трудным, если не сказать невозможным", - сказал Лейтенс.

Как сообщает Reuters, в 2023 году Frontex зарегистрировал 380 тыс. случаев незаконного пересечения границы ЕС, что стало самым высоким показателем с 2016 года.

По еще не обнародованным данным Frontex, к которым агентство получило доступ, основным маршрутом миграции в ЕС остается путь из Западной Африки по Атлантическому океану. Только в январе в Евросоюз так прибыли около половины из почти 14 тыс. человек, что больше в 10 раз по сравнению с соответствующим периодом в 2023 году.

Ранее в интервью газете Welt am Sonntag Лейтенс заявил, что попытки в значительной степени закрыть внешние границы Евросоюза для мигрантов безнадежны. По его словам, можно лишь замедлить приток людей в Евросоюз и лучше контролировать его.

Страны ЕС согласовали в декабре 2023 года пакт о миграции и предоставлении убежища. Он предполагает создание единого механизма "гибкой солидарности", в рамках которого страны сообщества должны будут реагировать на усиление миграционного потока в любую из стран сообщества. Речь идет либо о перемещении части нелегалов на территорию другой страны ЕС, либо о выплате компенсации за каждого непринятого мигранта. Инициатива также предусматривает усиление контроля на внешних границах Евросоюза.