Россия передала более 1 тыс. учебников школам Киргизии

В частности, книги получили школы населенных пунктов Ивановка и Кант

БИШКЕК, 8 февраля. /ТАСС/. Российская Федерация предоставила более 1 тыс. учебников по ряду предметов для киргизских школ. Об этом сообщило представительство Россотрудничества в Киргизии.

"Посол России в Кыргызстане Николай Удовиченко и руководитель представительства Россотрудничества Альберт Зульхарнеев передали 1 200 учебников по русскому языку, физике, математике и детскую художественную литературу школам Чуйской области", - говорится в сообщении.

Книги получили, в частности, школы населенных пунктов Ивановка и Кант.

"В учебных заведениях (Киргизии - прим. ТАСС) также реализуется финансируемый Россией проект по развитию системы школьного питания. Проект проводится при участии Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. На данную программу в 2023-2026 годы российская сторона дополнительно предоставила $15 млн", - отметили в представительстве.

Благодаря этому проекту 250 тыс. детей Киргизии получат горячее школьное питание. "Всего с 2008 года Россия выделила более $110 млн на реализацию программ ВПП в Кыргызстане", - подчеркивается в сообщении.