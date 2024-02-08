В российских педвузах началась Неделя российской науки

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, во всех 38 педагогических вузах функционирует свыше 200 научных школ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Неделя российской науки, в рамках которой состоятся конференции, фестивали, лекции и выставки началась в российских педагогических вузах и колледжах, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Сегодня, в День российской науки, Министерство просвещения совместно с Ассоциацией развития педагогического образования дает старт Неделе российской науки в педагогических университетах и колледжах РФ. В течение недели состоятся научные конференции, круглые столы, пройдут фестивали науки, выставки, открытые лекции. Школьники, студенты и все желающие смогут посетить эти мероприятия", - сказал он в рамках телемоста с представителями педагогических вузов в честь старта Недели российской науки.

По словам Кравцова, во всех 38 педагогических вузах функционирует более 200 научных школ. В этих школах молодые ученые проводят исследования по социально-гуманитарным, психолого-педагогическим, естественно-научным направлениям.

"Тематика их разнообразна и касается не только совершенствования методик подготовки учителей, создания более качественных программ обучения и воспитания школьников, но и разработки самых перспективных направлений технологического развития", - отметил министр.