Швеция подготовила законопроект о проверке граждан и транспорта при отсутствии подозрений

Зоны досмотра должны появиться 28 марта

СТОКГОЛЬМ, 8 февраля. /ТАСС/. Правительство Швеции и поддерживающая его партия "Шведские демократы" (ШД) сделали очередной шаг в борьбе с организованной преступностью, подготовив законопроект о "зонах досмотра", где полиция сможет осуществлять выборочные проверки граждан и транспортных средств при отсутствии в их отношении каких-либо подозрений. Об этом на пресс-конференции рассказали министр юстиции Гуннар Стрёммер и представитель ШД Рикарда Юмсхоф.

"У нас есть все основания полагать, что это станет эффективной мерой также и в Швеции. Не в последнюю очередь она востребована полицией", - пояснил Юмсхоф.

Законопроект проходит согласование в соответствующих ведомствах и вскоре будет представлен на рассмотрение парламента. По плану, зоны досмотра должны появиться 28 марта.

Необходимость активизации борьбы с оргпреступностью проявилась особенно ярко на фоне роста в последнее время применения огнестрельного оружия и взрывных устройств на улицах шведских городов. Пример введения зон досмотра взят с Дании.

Комментируя нововведение, Стрёммер подчеркнул, что условием для этого является наличие войны между преступными группировками. "Одного лишь наличия риска стрельбы или взрыва недостаточно: он должен быть связан с конфликтом", - заявил он.