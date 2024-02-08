В Москве поддержали грантами более 140 исследований медиков

В частности, в Спинальном центре ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова завершили разработку первой в стране методики стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы за два года поддержали грантами более 140 исследований медиков, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Сделано московскими врачами: за два года город поддержал грантами 142 прорывных исследования столичных медиков. Свыше 20 проектов уже прошли этап пилотирования и доказали свою эффективность в клинической практике <...>. В 2024 году продолжится работа по 117 проектам", - написал мэр.

В частности, отметил он, в Спинальном центре ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова завершена разработка первой в стране методики стабилизации позвоночника при дегенеративных заболеваниях. С ее помощью провели больше 850 успешных операций. Врачи Центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 вместе с инновационной компанией запустили дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с трансплантированной почкой. Благодаря этому уже 1 тыс. пациентов находятся на контроле нефрологов.

Кроме того, врачи ПКБ №1 им. Н. А. Алексеева и ученые Сколтеха разработали проект NeurOmix - первую в мире диагностику ментальных расстройств по анализу крови с точностью до 93%. Специалисты поликлиники №220 совместно с Российским геронтологическим центром РНИМУ им. Н.И. Пирогова создали систему оценки биологического возраста и скорости старения организма Russ-age.

Программа поддержки научных команд столичных медицинских организаций работает с 2022-го года. Ежегодно Москва выделяет врачам 1 млрд рублей на разработку высокотехнологичных методов диагностики, лечения и реабилитации, единым оператором грантовой программы выступает Медтех, добавил Собянин.