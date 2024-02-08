Директора Ульяновскэлектротранса уволили из-за сбоя в движении трамваев

По словам главы Ульяновска Александра Болдакина, 7 февраля 17 вагонов остались в Северном трамвайном депо, а обрыв контактного провода на улице Локомотивной не устранили за сутки

УЛЬЯНОВСК, 8 февраля. /ТАСС/. Директор предприятия "Ульяновскэлектротранс" Дмитрий Шорин лишился своей должности из-за сбоя в движении трамваев. Об этом сообщил глава Ульяновска Александр Болдакин в своем Telegram-канале.

"Руководство МУП "Ульяновскэлектротранс" понесет ответственность за сбои в трамвайном движении. Принял решение освободить от должности директора УЭТ Дмитрия Шорина", - написал он.

Болдакин уточнил, что директор предприятия не предпринял исчерпывающих мер для бесперебойной работы электротранспорта. "Из-за этого только вчера 17 вагонов остались в Северном трамвайном депо", - пояснил он.

Глава города добавил, что возмущен ситуацией с обрывом контактного провода на улице Локомотивной в Железнодорожном районе Ульяновска. "Он произошел сутки назад и до сих пор не устранен", - подчеркнул мэр.

Болдакин также высказал претензии руководству Городской специализированной похоронной службы в связи с нерасчищенными дорогами на Северном кладбище. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что гробы к могилам подвозят на санях, потому что катафалки не могут проехать из-за сугробов. "Нужно не ждать, когда "Дорремстрой" пришлет спецтехнику, а искать ее самостоятельно. Для этого людей и ставят на руководящие должности", - отметил глава города.

Он добавил, что в Ульяновске выпало около 200% осадков от зимней нормы. В ближайшие дни, по прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся.