В Роспотребнадзоре назвали спокойной ситуацию с корью в России

В стране фиксируются единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Единичные случаи кори регистрируются в России, ситуация с заболеваемостью спокойная и находится под контролем Роспотребнадзора, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что заболеваемость корью в России выросла в 79 раз по сравнению с 2022 годом. Кроме того, согласно опубликованным каналом данным, в Ростовской области только за январь 2024 года число заболевших корью превысило 200 человек, тогда как за весь 2023 год в области было зафиксировано 375 случаев.

"В настоящее время в РФ фиксируются единичные случаи кори, преимущественно за счет непривитых граждан, в том числе прибывших из стран ближнего зарубежья. <…> Ситуация по кори в РФ спокойная и находится на постоянном контроле Роспотребнадзора", - говорится в сообщении. Кроме того, наблюдаются небольшие групповые очаги среди граждан, которые не прививаются по различным убеждениям, или отказываются обращаться за медицинской помощью, добавили в пресс-службе. Отмечается также, что "очевидный" рост заболеваемости связан с тем, что корь является вакциноуправляемым заболеванием, и подъем фиксируется каждые четыре-шесть лет.

В пресс-службе рассказали, что в 2023 году удалось справиться с распространением кори. Во всех субъектах страны была проведена подчищающая иммунизация, а "по итогам кампании было привито более 80% граждан от числа, подлежащих иммунизации", отметили в ведомстве.

"В 2024 году регионам РФ рекомендовано самостоятельно проводить подчищающую иммунизацию по эпидемическим показаниям. Благодаря этим мерам удается сдерживать распространение инфекции. В каждом отдельном случае подозрения на корь незамедлительно проводится эпидемиологическое расследование, при получении подтверждения - проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий", - рассказали в пресс-службе, отметив, что благодаря принимаемым мерам более 90% очагов заболевания корью регистрируется без распространения.