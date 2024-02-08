Лесники Бурятии высадили в 2023 году деревья на 4,1 тыс. га

План в регионе перевыполнили в два раза

УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Лесники и волонтеры в Бурятии высадили в 2023 году молодые деревья на площади 4,1 тыс. га, перевыполнив план более чем вдвое. Об этом сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

"По итогам прошлого года в Бурятии самые лучшие показатели по воспроизводству лесов в дальневосточном федеральном округе. План работ составил 1,8 тыс. га, фактически он выполнен на площади 4,1 тыс. га, что превысило предполагаемые показатели более чем в два раза. Также, в прошлом году лесокультурные мероприятия перевыполнены на 14,3%", - сообщили в ведомстве.

Высаживают на территории республики в основном сосну обыкновенную, приживаемость растений составляет более 80%. "План на этот год - также 1,8 тыс. га", - уточнили ТАСС в агентстве. В целом лесовосстановительные мероприятия, включающие расчистку леса от валежника, борьбу с вредителями и прочие работы, планируется провести на 28,9 тыс. га, на это будет направлено 46,4 млн рублей.

"В Бурятии существует страховой фонд семян лесных растений. Его общий запас составляет свыше 500 кг, что позволит полностью обеспечить воспроизводство лесов и лесоразведение в случае неурожая. В республике создана постоянная лесосеменная база для получения сырья с ценными наследственными свойствами и высокими посевными качествами", - отметил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.

Работы по лесовосстановлению в регионах России ведутся по национальному проекту "Экология". Он нацелен на повышение эффективности обращения с отходами, кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, а также сохранение уникальной флоры и фауны России. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.