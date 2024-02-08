Выставка в Минюсте открыла мероприятия к 180-летию выдающегося юриста Анатолия Кони

В частности, на экспозиции представлены экспонаты из 10 российских музеев и государственного архива

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции России Константин Чуйченко принял участие в открытии в Минюсте выставки в честь выдающегося российского и советского юриста, судьи Анатолия Кони, передает корреспондент ТАСС.

Выставка "Человек слова" в здании Минюста на Житной улице в Москве открывает серию мероприятий, посвященных юбилею члена Государственного совета (сенатора), судебного оратора и литератора Анатолия Федоровича Кони, со дня рождения которого 9 февраля исполняется 180 лет. В Минюсте создан организационный комитет и утвержден план мероприятий к юбилею. Для проведения первого мероприятия не случайно было выбрано здание Минюста - в сентябре 2022 года, к 220-летию Министерства юстиции, возле него открыли памятники трем великим российским юристам - судье Анатолию Кони, первому министру юстиции и генпрокурору России Гавриилу Державину и составителю первого Свода законов Российской империи Михаилу Сперанскому.

Выставка освещает деятельность Кони как последовательного защитника достижений судебной реформы 1864 года, автора ряда великолепных работ по юриспруденции, исследователя-историка, открывшего для широкого читателя "святого доктора" Федора Гааза (ставшего фактически основателем тюремной медицины в России). Экспозиция напоминает о ярких событиях в жизни Анатолия Кони - председательстве на судебном процессе над Верой Засулич, расследовании дела о крушении царского поезда на станции Борки, встречах с Львом Толстым, Антоном Чеховым, Федором Достоевским, Иваном Тургеневым и многими другими известными современниками. Авторы выставки осветили и такие малоизвестные периоды жизни юриста, как его учеба в Санкт-Петербургском и Московском университетах, служба в новых судебных учреждениях. В экспозиции представлены копии документов из его личного архива, предметы эпохи и мемориальные предметы, фотопортреты Кони и его современников, редкие издания произведений самого Кони и любимых им авторов. Всего на выставке представлены экспонаты из 10 российских музеев, государственного архива, в ее организации участвовали также МГУ имени М. В. Ломоносова, Книжная галерея Вадима Вольфсона и киноконцерн "Мосфильм".

В церемонии открытия также приняли участие бывший министр юстиции, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, заместитель директора института государства и права РАН Александр Звягинцев, представители руководства ФСИН, ФССП, Федеральной палаты адвокатов РФ.