Фермеры Польши 12 февраля частично заблокируют КПП "Зосин - Устилуг" на границе с Украиной

Государственная таможенная служба Украины сообщила, что для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным, грузовики массой до 7,5 тонны забастовщики планируют пропускать по три машины в час в каждую сторону

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Государственная таможенная служба (ГТС) Украины предупредила местных перевозчиков о частичной блокировке польскими фермерами пункта пропуска "Зосин - Устилуг" на украинско-польской границе.

"По предварительной информации польской стороны, забастовка местных фермеров распространится на пункт пропуска "Зосин - Устилуг" с польской стороны границы. В понедельник, 12 февраля, ожидается частичная блокировка движения", - сообщило ведомство в Telegram-канале. Как уточняет ГТС, для легковых транспортных средств и автобусов пропуск должен остаться свободным, грузовики массой до 7,5 тонны забастовщики планируют пропускать по три машины в час в каждую сторону.

По данным Госпогранслужбы, ранее польские таможенники проинформировали о том, что 9 февраля в 11:00 по киевскому времени (12:00 мск) будет заблокирован пункт пропуска "Дорогуск - Ягодин".

Забастовка сельхозпроизводителей Польши пройдет по всей стране с 9 февраля по 10 марта. В заявлении профсоюза фермеров говорилось, что будут заблокированы все пограничные переходы между Украиной и Польшей, в ряде воеводств страны буду временно перекрыты отдельные дороги. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.

Еврокомиссия (ЕК) 31 января предложила продлить отмену таможенных пошлин для Украины на год, однако признала наличие неблагоприятного влияния на экономику ряда стран Евросоюза. Как пояснила ЕК, по наиболее чувствительным статьям - продуктам птицеводства, яйцам и сахару - предусмотрен так называемый механизм экстренной приостановки, который призван стабилизировать объем украинского импорта на уровне 2022-2023 годов. Теперь это предложение должны одобрить Совет ЕС и Европарламент, после чего оно сможет вступить в силу. Действие нынешней отмены пошлин истекает 5 июня. Эта мера была принята Еврокомиссией в июне 2022 года и продлевалась один раз.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгерское правительство в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.