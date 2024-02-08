В ДНР восстановили 17 спортивных объектов в 2023 году

В числе восстановленных объектов шесть спортивных площадок, два спортзала, четыре стадиона, три спортивных комплекса и два бассейна

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Ремонтно-восстановительные работы выполнены на 17 спортивных объектах в ДНР в 2023 году. Также создано 12 новых спортплощадок в городах республики, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма региона.

"Завершены ремонтно-восстановительные работы в отношении 17 объектов спорта в городах Новоазовск, Макеевка, Харцызск, Шахтерск, Волноваха, Мариуполь, Торез. <…> На протяжении 2023 года на территории Донецкой Народной Республики создано 12 спортивных площадок в городах Донецк, Мариуполь, Новоазовск, Макеевка, Ясиноватая, поселках Зуевка, Троицко-Харцызск, Новоазовск, Шахтерск", - сказали в ведомстве.

В числе восстановленных объектов шесть спортивных площадок, два спортзала, четыре стадиона, три спортивных комплекса и два бассейна. Кроме того, завершен первый этап восстановления спортивного комплекса "Ильичевец" в Мариуполе, а в Донецке приступили к созданию модульного бассейна и модульного физкультурно-оздоровительного комплекса.

"В 2024 году планируется восстановить еще четыре объекта спорта в городах Мариуполь, Донецк и Иловайск, а также создать шесть физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа", - добавили в региональном министерстве.