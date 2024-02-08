Колокольцев наградил школьника из Стерлитамака, защитившего младшую сестру от незнакомца

Ему вручили почетную грамоту МВД России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев наградил почетной грамотой министерства школьника из Стерлитамака, которые защитил младшую сестру от незнакомца и не позволил ее похитить. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Владимир Колокольцев наградил школьника из Стерлитамака за смелый поступок. 11-летний житель города Стерлитамака <...> защитил младшую сестренку-первоклассницу <...> от незнакомого мужчины, - написала она в Telegram-канале. - Согласно решению министра внутренних дел [ребенок] <...> удостоен почетной грамоты МВД России".

Волк напомнила, что все случилось на днях, когда дети возвращались из школы. Когда они уже почти дошли до дома и мальчик побежал открывать дверь подъезда, незнакомец подошел сзади к девочке, молча взял ее за руку и повел за собой. "Заметив это, мальчик среагировал мгновенно. Силы были неравные, но он бросился на защиту сестры. Подбежав к мужчине и крикнув, чтобы тот немедленно отпустил ее, крепко взял [девочку] <...> за руку и потянул в сторону дома. Злоумышленник испугался и скрылся", - рассказала представитель ведомства.

Дети поднялись домой, их мама сообщила о произошедшем мужу и позвонила в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. 18-летний местный житель признался, что попытался увести незнакомую девочку, но пояснить причину своего поступка не смог. По факту инцидента было возбуждено дело о похищении несовершеннолетнего (п. "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ).