География международной премии уличной культуры "Кардо" расширится в 2024 году

Резидентами "Кардо" станут участники из 110 стран

СТАВРОПОЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Молодежь из 110 стран примет участие в различных этапах международной конкурс-премии уличной культуры и спорта "Кардо" в 2024 году, сообщил журналистам министр молодежной политики Ставрополья Вячеслав Коршун. Таким образом, география "Кардо" расширится на 20%.

"С учетом заочного этапа резидентами "Кардо" станут участники из 110 стран. В 10 государствах пройдут очные отборочные этапы. Это не только Россия и страны СНГ, но и страны Западной Европы, Бразилия, страны Азии. Обязательно будет выездной тур, дирекция премии посетит отборочные этапы в других государствах. Большая выездная программа запланирована в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожье", - сказал он.

В PR-дирекции конкурс-премии журналистам сообщили, что в 2023 году участниками этапов "Кардо" стали представители 92 стран. Регистрация на участие в новом сезоне премии уже началась. Помимо национальных этапов в 10 странах, состоятся региональные очные этапы в 25 регионах России.

Соревнования проходят по 11 направлениям уличной культуры и спорта. Гранд-финал конкурс-премии пройдет в Ставрополе 22-25 августа 2024 года. Призовой фонд для победителей и лауреатов соревнований, видеоконкурса и премии составляет более 5 млн рублей.

Организаторами "Кардо" выступают президентская платформа АНО "Россия - страна возможностей", общероссийская общественная организация уличной культуры и спорта "Улицы России", правительство Ставропольского края. Проект реализуется при поддержке Министерства иностранных дел РФ, Росмолодежи, Фонда президентских грантов, Общественной палаты РФ и Северо-Кавказского федерального университета.