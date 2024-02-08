Маск заявил, что приложение X стало самым скачиваемым

Он пообещал не блокировать интервью с президентом РФ Владимиром Путиным в X

ТАСС, 8 февраля. Илон Маск заявил, что приложение сервиса микроблогов X (ранее Twitter) стало самым скачиваемым в App Store в США.

"X сейчас? 1 среди самых скачиваемых приложений!" - написал предприниматель на своей странице в X.

Видео, опубликованное 6 февраля в X, в котором американский журналист Такер Карлсон объявил о том, что скоро возьмет интервью у президента РФ Владимира Путина, набрало 85 млн просмотров за сутки с момента публикации. Журналист сообщил, что оно появится в 18:00 по времени восточного побережья США (02:00 мск 9 февраля) на его странице в социальной сети X и на сайте. Как сказал сам Карлсон, Маск пообещал не блокировать интервью с Путиным в X.