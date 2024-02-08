Ученые МГУ зафиксировали рост снежного покрова в Москве до рекордных 66 см

Рост снежного покрова в результате снегопада вызван прохождением вечером 7 февраля над Москвой фронтальной системы глубокого циклона

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Специалисты Метеорологической обсерватории МГУ имени М. В. Ломоносова зафиксировали рекордную высоту снежного покрова в Москве - 66 см. Это максимальный показатель для 8 февраля за 70 лет существования обсерватории, сообщила пресс-служба вуза.

"За 70 лет существования Метеорологической обсерватории МГУ снежный покров в этот день никогда не был столь мощным. Предыдущий рекорд для 8 февраля составлял 65 см и был отмечен в 1985 году. Высота снежного покрова сейчас вдвое больше обычных для нее значений в эти дни по данным многолетних наблюдений (32 см)", - уточнил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета Михаил Локощенко, чьи слова приводит пресс-служба МГУ.

Рост снежного покрова в результате снегопада вызван прохождением вечером 7 февраля над Москвой фронтальной системы глубокого циклона, пояснили в вузе.

"Абсолютный рекорд высоты снежного покрова в Москве составляет <...> 77 см и был отмечен в марте 2013 года", - также сообщила пресс-служба МГУ.