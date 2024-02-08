В России 40 политиков и 13 депутатов признали иноагентами с 2022 года

Число получивших статус иноагента блогеров увеличилось с 1% в 2022 году до 5,3% в 2023 году, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Порядка 40 профессиональных политиков были включены в реестр иностранных агентов в России с 2022 года. Об этом сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

"В 2022-2024 годах в реестр включено порядка 40 политиков и 13 депутатов", - сообщил он, отметив, что "большинство включенных в реестр иностранных агентов лиц так или иначе по роду своей деятельности связаны с политикой".

Так, среди получивших статус иноагента выросло число блогеров - с 1% в 2022 году до 5,3% в 2023 году. "Существенно увеличилось количество профессиональных политиков - с 8,5% (в 2022 году - прим. ТАСС) до 12,2% (в 2023 году), число политологов (внесенных в реестр иноагентов) выросло с 2,7% до 5,8%", - отметил Свириденко.

Всего в настоящее время статус иноагента действует в отношении 569 лиц, в том числе 401 физического лица.