В Челябинской области начали проверку сообщений о низких температурах в школе и детсаду

Информацию об этом ранее распространили некоторые СМИ

ЧЕЛЯБИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры в Челябинской области организовали проверку по сообщениям СМИ о том, что в школе и детском саду в поселке Наровчатка температура воздуха этой зимой якобы не поднимается выше 13 градусов. Информацию об этом ТАСС подтвердили в пресс-центре областной прокуратуры.

"Проверка организована по публикациям СМИ", - сказали в пресс-центре.

По данным местных СМИ, в школе, расположенной в поселке, приходится отменять занятия из-за холода в помещениях. Аналогичная ситуация в детском саду - периодически дети не могут там находиться. Причиной являются устаревшие окна, которые пропускают холод.