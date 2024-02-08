Половина опрошенных иммигрантов в ФРГ боится высылки из страны

При этом 45% респондентов "с иностранными корнями" отметили, что практически или вовсе не испытывают переживаний по поводу депортации

БЕРЛИН, 8 февраля. /ТАСС/. Чуть более половины (51%) иммигрантов в Германии опасаются депортации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом Infratest dimap по заказу телеканала ARD на фоне утечек в прессу информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они якобы обсуждали планы по высылке 2 млн человек из Германии.

При этом 45% респондентов "с иностранными корнями" отметили, что практически или вовсе не испытывают переживаний по этому поводу. В 2022 году на территории Германии проживали 23,8 млн иммигрантов или их детей, что составляет почти 28,7% всего населения страны. Около половины из них - граждане ФРГ.

Опрос проводился с 29 по 31 января. В нем приняли участие 1 303 человека. Погрешность составила 2%.

На протяжении примерно трех недель по всей Германии проходят демонстрации против правого экстремизма и правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Акции несколько раз поддерживал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, которая, по данным портала Correctiv, состоялась с участием двух десятков человек в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов АдГ. Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.