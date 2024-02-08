Фермеры Польши с 9 февраля ограничат проезд украинских грузовиков через три КПП

Напротив, венгерские протестующие не будут блокировать пропуск автотранспорта

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Польские фермеры 9 февраля частично заблокируют проезд украинских грузовиков через пункты пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Хребене - Рава-Русская" и "Медыка - Шегини". Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"По предварительной информации, 9 февраля <...> начнется забастовка польских фермеров на участках, граничащих с украинскими пунктами пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Шегини", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Отмечается, что протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час в пунктах пропуска "Ягодин" и "Шегини" и по два - в направлении пункта пропуска "Рава-Русская". Гуманитарный груз и автобусы будут пропускать беспрепятственно.

Госпогранслужба также сообщает, что венгерские пограничники предупредили украинскую сторону об акциях протеста фермеров 9 февраля на автодороге до пункта пропуска "Захонь - Чоп (Тиса)". Как уточняет ведомство, по предварительным данным, участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта.

Ранее Госпогранслужба Украины предупредила перевозчиков страны о том, что 12 февраля начнется частичная блокировка польскими фермерами пункта пропуска "Зосин - Устилуг" на польско-украинской границе.

Забастовка сельхозпроизводителей Польши против импорта украинской аграрной продукции пройдет по всей стране с 9 февраля по 10 марта. В заявлении профсоюза фермеров говорилось, что будут заблокированы все пограничные переходы между Украиной и Польшей, в нескольких воеводствах страны будут временно перекрыты отдельные дороги. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши.

О ситуации с украинской сельхозпродукцией

В конце января Еврокомиссия вопреки позиции стран Центральной Европы предложила продлить отмену таможенных пошлин для сельхозпродукции с Украины, введенную в июне 2022 года и действующую до 5 июня 2024 года, еще на один год, до июня 2025 года. Однако Будапешт заявил, что оставит в силе односторонний запрет на ввоз таких товаров и в очередной раз призвал Брюссель решить этот вопрос в рамках всего ЕС. Венгрия, Болгария, Польша, Румыния и Словакия попросили ЕК восстановить таможенные пошлины и квоты на сельхозпродукцию с Украины и обязать украинских сельхозпроизводителей придерживаться стандартов ЕС.

Осенью 2023 года страны Центральной Европы были вынуждены ввести запрет на импорт аграрной продукции с Украины, поскольку Еврокомиссия отказалась продлить истекшее 15 сентября эмбарго на поставки в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию четырех видов зерновых и масличных культур - пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Венгерское правительство в одностороннем порядке оставило в силе эмбарго и распространило его еще на 20 видов украинской сельхозпродукции, в том числе крупы, мясо, яйца, растительное масло, овощи и мед. Польша и Словакия также объявили о сохранении запрета на поставки зерна с Украины.