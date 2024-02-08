В Петербурге продлили "желтый" уровень опасности из-за холодов

Он будет действовать до утра 9 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Сильные морозы и снижение температуры воздуха ниже -20 градусов стали причиной продления "желтого" уровня погодной опасности в Петербурге до 9 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

"По информации Росгидрометцентра, с 23:00 8 февраля до 9:00 9 февраля на территории Санкт-Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-за очень низкой температуры воздуха. Она может достигать -20 градусов и ниже. "Желтый" уровень означает потенциально опасную погоду", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе сообщали о "желтом" уровне опасности, который объявили на территории Петербурга до 13:00 8 февраля.

Правительство города снова попросило автомобилистов соблюдать особую осторожность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам, одеваться теплее и не допускать обморожений.

Согласно данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные часы 9-11 февраля в Петербурге местами ожидается температура до -22...-24 градусов, днем будет около -12...-14 градусов. На дорогах гололедица.