В Саратовской области из-за ОРВИ на карантин закрыли 12 школ и более 440 классов

Карантин также ввели в трех группах в Вольском педагогическом колледже имени Панферова

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Распространение гриппа и ОРВИ стало причиной закрытия на карантин 12 школ и 447 классов в 86 школах в Саратовской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

"В связи с выявленными случаями заболеваний гриппом и ОРВИ полностью закрыты 12 школ. Частично закрыты 447 классов в 6 школах", - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что из-за гриппа и ОРВИ также закрыты 12 групп в 9 детских садах и 3 группы в Вольском педагогическом колледже имени Панферова.

Как сообщил во время брифинга министр здравоохранения региона Олег Костин, за последнюю неделю в Саратовской области зарегистрировали более 20,9 тыс. случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости на 3,7%.

"Эпидемический порог по совокупному населению превышен на 79% Основная возрастная группа это 7-14 лет - [эпидпорог превышен] на 90%, 15 лет и старше - на 107,98%. Таким образом, мы говорим, что грипп идет среди активного населения, которое передвигается по городу, имеет контакты в транспорте, на работе", - сказал Костин.