РКН заблокировал более 2 тыс. ресурсов для противодействия вмешательству в выборы в РФ

Для распространения деструктивной информации в контексте выборов задействуются иностранные площадки и ресурсы, принадлежащие лицам, признанным иностранными агентами, сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор (РКН) с начала 2024 года заблокировал уже более 2 тыс. ресурсов и материалов, которые использовались для давления на российское общество в контексте предстоящих выборов президента РФ. Об этом сообщил замглавы ведомства Вадим Субботин.

По словам Субботина, в настоящее время РКН фиксирует попытки дискредитации предстоящих президентских выборов, организацию протестных акций, направленных на их срыв, запугивание населения путем массовых фейков о проведении терактов, в том числе в образовательных учреждениях, организация и координация из за рубежа протестных акций и беспорядков, связанных с региональной повесткой. Активно в этом контексте также используется тема специальной военной операции (СВО), выявляются и блокируются материалы с недостоверной, дискредитирующей и иной деструктивной информацией, связанной с СВО.

"Мы ведем активную работу по таким инцидентам совместно с территориальными органами Роскомнадзора во взаимодействии с Центральной избирательной комиссией, Генеральной прокуратурой, заинтересованными органами государственной власти. С начала года ограничили доступ к более 2 тыс. ресурсов и отдельных материалов по вышеназванной тематике", - сказал он на заседании Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Субботин также отметил, что для распространения деструктивной информации в контексте выборов президента РФ задействуются иностранные площадки и ресурсы, принадлежащие лицам, признанным иностранными агентами.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Голосование продлится 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.