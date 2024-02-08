Более 5 тыс. человек умерли во Франции из-за летней жары в 2023 году

По сообщению агентства национального здравоохранения страны, это подтверждает необходимость усиления стратегии адаптации к изменению климата на национальном и территориальном уровне

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Жаркая погода стала причиной смерти более 5 тыс. человек во Франции в 2023 году, в большинстве случаев это были пожилые люди. Такие данные приводит агентство национального здравоохранения Франции.

"Во время четырех волн жары более 1,5 тыс. смертей были связаны с жарой, что составляет более 10% от общего числа смертей за эти периоды. За весь летний период мониторинга (с 1 июня по 15 сентября) число смертей, связанных с жарой, превысило 5 тыс., что составляет более 3% общей смертности", - гласит отчет. В нем также указывается, что 11 смертельных случаев произошли в результате "происшествий во время производства", половина из них - на стройке.

Аномально высокие температуры затронули 73% населения европейской части Франции, при этом 75% смертей из-за жары пришлись на людей в возрасте 75 лет и старше. За все лето сотрудники системы здравоохранения получили 20 тыс. обращений за срочной медицинской помощью, из которых 10,6 тыс. привели к госпитализации пациентов. Но лишь в 50% случаев обращались за помощью люди старше 75 лет, тогда как остальные вызовы поступали от более молодых граждан.

"Эти данные подтверждают необходимость усиления стратегии адаптации к изменению климата на национальном и территориальном уровне, чтобы предвидеть усиление воздействия этих метеорологических явлений. Поскольку этим летом мы проводим международное мероприятие исключительного масштаба (Олимпийские игры - прим. ТАСС), наша деятельность по мониторингу, связанная с экстремальной жарой, будет предметом особого внимания", - заявила директор агентства Каролин Семай.