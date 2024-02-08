Одесситы выбрали новые названия для 46 топонимов, включая площадь Льва Толстого

Теперь новые названия должна утвердить сессия Одесского городского совета

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Онлайн-голосование за переименование 46 топонимов завершилось в Одессе, одесситы выбрали новые названия для парка Горького, сквера Пушкина, площади Льва Толстого и многих других объектов. Об этом сообщает издание "Общественное. Новости".

Опрос проводился с 22 января по 8 февраля на портале "Социально активный гражданин". Одесситы поддержали переименование сквера Пушкина в сквер Розы ветров, площади Льва Толстого - в площадь в честь основоположника еврейской литературы на идише Менделе Мойхер-Сфорима. Парк Горького может стать парком Марка Твена.

В октябре 2023 года жители Одессы выступили против предложения переименовать площадь Толстого. На этот раз из 383 проголосовавших 214 были за, а 169 - против.

Теперь новые названия должна утвердить сессия Одесского городского совета.

Переименования улиц и снос памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и примерно 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры Украины заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.