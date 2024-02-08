В Саратовской области ограничили движение на участке трассы Р-228

Такие меры приняты из-за непогоды

САРАТОВ, 8 февраля. /ТАСС/. Ограничение движения для грузовиков и маршрутного транспорта ввели на участке федеральной трассы Р-228 в Саратовской области из-за непогоды. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями - сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость - и введением ограничения движения в Ульяновской и Самарской областях с 16:00 (15:00 мск) 8 февраля введено временное ограничение движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на участке с 47 по 141 км федеральной трассы Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград", - сообщил Юрин со ссылкой на областное госучреждение "Безопасный регион".

По его словам, движение перенаправлено по трассе Р-228 через автоподъезд к Балаковской атомной электростанции с выходом на трассу Р-229 Самара - Волгоград.

В УГИБДД региона рекомендовали гражданам отложить запланированные поездки в указанном направлении. Водителей, находящихся в пути, попросили выбрать место для остановки и ночлега или найти альтернативные пути объезда.