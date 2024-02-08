В Кронштадте впервые пройдет Международный форум "День Балтийского моря"

Во время форума пройдут семинары, посвященные актуальным проблемам охраны водных объектов, управлению водохозяйственными комплексами в городах и населенных пунктах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. XXIV Международный экологический форум "День Балтийского моря" впервые пройдет на территории Музея военно-морской славы - инновационного комплекса в Кронштадте. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга.

"Комитет по природопользованию поддержал инициативу Музейного комплекса Вооруженных сил России провести форум в Кронштадте. Этот город - морские ворота Санкт-Петербурга. Мы все понимаем, насколько велико значение водных ресурсов, водных артерий, Финского залива для Петербурга. Поэтому хотим собрать экспертов, представителей научного сообщества, сотрудников региональных и федеральных отраслевых органов власти, от которых зависит принятие ответственных решений по экологической повестке", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя комитета по природопользованию Андрея Самусевича.

Во время форума пройдут семинары, посвященные актуальным проблемам охраны водных объектов, управлению водохозяйственными комплексами в городах и населенных пунктах. Запланированы круглые столы по перспективам развития национального проекта "Экология". Ожидается, что производители судостроительной техники и руководители администраций портов обсудят вопросы развития природоохранного флота. Специалисты из разных стран и регионов поделятся опытом ликвидации нефтеразливов на акваториях. Участие в форуме смогут также принять школьники и студенты - для них подготовят познавательные игры и викторины на тему охраны водной среды.

Музей военно-морской славы России открылся в 2023 году в Кронштадте ко Дню ВМФ. Музей располагается в создаваемом по поручению президента РФ туристско-рекреационном кластере "Остров фортов". В качестве корабля-музея в Кронштадт приведена подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол".

Форум "День Балтийского моря" входит в план работы Морской коллегии при правительстве России, отметили в комитете. Мероприятие традиционно проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и правительства Санкт-Петербурга. В этом году масштабное экологическое событие состоится 16-17 мая. В последние годы площадкой мероприятия был КВЦ "Экспофорум" в Петербурге.