В новостях на "Дзене" появилась отдельная вкладка об интервью Путина Карлсону

Интервью с российским президентом будет опубликовано на сайте Карлсона в 02:00 мск 9 февраля

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Платформа "Дзен" в разделе "Новости" добавила отдельную вкладку "Интервью Такеру Карлсону".

Там размещаются сообщения о предстоящем интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону.

Интервью с российским президентом будет опубликовано на сайте Карлсона в 02:00 мск 9 февраля.

В пресс-службе "Дзена" сообщили ТАСС, что видят высокий интерес к событию, поэтому для удобства пользователей была создана специальная рубрика. "Здесь собраны все актуальные сюжеты по теме, они будут обновляться в режиме реального времени", - добавили в "Дзене".