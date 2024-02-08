Путин поздравил СПбГУ и его ректора с юбилеями

Президент РФ - выпускник Ленинградского государственного университета, который позже был преобразован в СПбГУ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) с 300-летием, а его ректора Николая Кропачева - с 65-летием. Оба юбилея отмечаются 8 февраля.

"Николай Михайлович, у вас день рождения, 65 лет, и мы все вместе вас поздравляем с этой замечательной датой", - сказал президент на заседании Совета по науке и образованию. "И университет - у него тоже сегодня, по-моему, юбилей. Поэтому мы вас поздравляем все", - добавил глава государства, обращаясь к Кропачеву.

Санкт-Петербургский государственный университет основан по распоряжению российского императора Петра I указом Сената от 8 февраля (по новому стилю) 1724 года вместе с Академией наук. Здесь учились и работали выдающиеся ученые, девять стали лауреатами Нобелевской премии, двое - лауреатами премии Филдса. Сегодня СПбГУ - это центр науки и образования мирового уровня, где обучаются более 27 тыс. человек из более чем 100 стран мира.

Сам Путин - выпускник Ленинградского государственного университета (ЛГУ), который позже и был преобразован в СПбГУ.