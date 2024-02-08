Сотни работников ворвались в здание управления транспорта Парижа, требуя повышения зарплат

По оценкам ассоциации Revolution Permanente, это "почти 500 работников"

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Автономного управления парижского транспорта (RATP) ворвались в главный офис компании, требуя улучшения условий труда и повышения зарплат. Видео с акции протеста публикует политическая ассоциация Revolution Permanente.

На опубликованных кадрах, по оценкам ассоциации, "почти 500 работников", некоторые с зажженными фаерами, выкрикивают лозунги и требуют повышения зарплаты на 300. Они также жалуются на рост пассажиропотока, увеличение числа технических неисправностей и "все более агрессивный менеджмент". По данным ассоциации, в забастовке участвуют члены профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), тогда как профсоюз "Рабочая сила" согласился на предложенное руководством увеличение зарплаты на €50, а Национальный союз автономных профсоюзов планирует озвучить позицию в ближайшее время.

"В то время как до Олимпийских игр осталось всего несколько месяцев, работники RATP и транспортники в целом знают, что они крайне важны для проведения этого мероприятия и что без них Олимпийских игр не будет. Руководство компании также хорошо знает об этом и пытается купить социальное спокойствие с помощью унизительных премий, отказываясь повышать заработную плату. В этом контексте существует неоспоримая возможность показать реальный баланс сил, что является единственным способом добиться существенного повышения заработной платы и улучшения условий труда", - говорится в сообщении на сайте ассоциации.

Сотрудники RATP предупредили о семимесячной забастовке с 5 февраля, которая охватит период летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже. Соответствующее решение было принято в связи с "констатированными" 29 января "разногласиями по поводу <...> неадекватных мер оплаты труда на 2024 год". CGT выдвигает ряд требований, в частности "отмену верхнего предела ставок, переоценку и расширение [диапазона] почасовой оплаты дополнительных и командировочных расходов, проведение переговоров о сокращении рабочего времени на основе 32-часовой рабочей недели", а также включение "надбавки за занятость" для людей с низкими доходами в регламент о персонале.