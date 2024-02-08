Университет Иннополис перешел на дистант из-за случая заболевания корью среди студентов

Как сообщили в мэрии, случай расценивается как завозной, так как заболевшая посещала шесть стран

КАЗАНЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Университет Иннополис перешел на дистанционные занятия из-за заболевшего корью студента. Об этом сообщили ТАСС в мэрии Иннополиса.

"Университет Иннополис перешел на дистанционные занятия в связи с подтвердившимся диагнозом кори у одного из студентов. Врачи медцентра предпринимают все необходимые меры. Все живущие в первом корпусе и контактировавшие с заболевшим отправлены на карантин", - сообщили в мэрии.

Отмечается, что специалисты продолжают обход студентов, в медцентре имеются вакцины от кори. В управлении Роспотребнадзора по Татарстану ТАСС сообщили, что в вузе зарегистрирован один случай кори под вопросом, заболевшая находится в инфекционной больнице. "Случай расценивается как завозной, так как заболевшая в пределах инкубационного периода (в январе 2024 года) посещала шесть стран - Швейцария, Франция, Италия, Испания, Катар, Казахстан", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что медиками проводится анализ сведений о привитости контактных лиц. "Начата вакцинация непривитых, контактных по месту проживания и учебы, проводится медицинское наблюдение", - говорится в сообщении.