В РФ обсуждают изменения сдачи ЕГЭ по точным и естественным наукам

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что сейчас эти направления в очень серьезной проработке

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России прорабатываются подходы по изменению сдачи единого государственного экзамена по физике, математике и другим естественным наукам.

"Вот мы сейчас говорили о физике, математике и других естественных науках, которые являются определяющими для подготовки кадров и тех вызовов, которые мы сейчас имеем на рынке труда. <...> Сейчас у нас вот эти направления, о которых мы говорили, в очень серьезной проработке, включая некоторые подходы к изменению сдачи единого государственного экзамена, я не буду забегать пока вперед, мы их сейчас обсуждаем пока с экспертами", - сказала она на заседании Совета по науке и образованию, который проходит под председательством президента РФ Владимира Путина.

Голикова отметила, что в высших учебных заведениях РФ наряду с ЕГЭ есть дополнительные испытания. "В этих дополнительных испытаниях не всегда есть те предметы, которые нам нужны для того, чтобы студенты ориентировались именно на те естественные науки и на те профессии, которые нам нужны в будущем. Поэтому это тема очень тонкая, это у нас в работе, мы этим занимаемся", - пояснила она.