Делегации из регионов РФ и зарубежных стран примут участие в программе к юбилею Гагарина

В основной перечень событий вошли 150 мероприятий

ТАСС, 8 февраля. Делегации из регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Белоруссии примут участие в программе, которая пройдет в Смоленской области в 2024 году к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина. В основной перечень событий вошли 150 мероприятий, сообщил ТАСС губернатор области Василий Анохин по итогам заседания организационного комитета Общественно-научных чтений памяти Ю. А. Гагарина на выставке "Россия".

"В мероприятиях активное участие примут летчики-космонавты, почетные гости из регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ожидаем делегации от Байконура, ждем гостей от регионов, чья история также связана с космонавтами, это Владимирская, Московская, Саратовская, Оренбургская и другие области, также ждем дорогих гостей из Республики Беларусь, надеемся на их расширенную делегацию с участием творческих белорусских коллективов в концертной программе в городе Гагарине", - сказал Анохин.

В основной перечень вошли 150 мероприятий - лекции, тематические экскурсии и выставки, спектакли, концерты, историко-краеведческие конкурсы, квесты, мастер-классы, рассчитанные разновозрастную аудиторию. Мероприятия начнутся 9 марта на малой родине космонавта в городе Гагарине и далее пройдут во всех муниципальных образованиях региона. Одним из ярких и запоминающихся событий станут "Гагаринские гулянья" с сувенирной ярмаркой, фотозонами и концертом, хедлайнером которого станет российская певица Варвара, в вечернем концерте в Доме культуры "Комсомолец" ожидается выступление группы "Земляне".

"Одним из основных событий, конечно же, станут 51-е Международные общественно-научные чтения, посвященные памяти Юрия Алексеевича Гагарина, которым мы окажем всестороннюю поддержку и помощь в проведении", - добавил губернатор.

В марте на малой родине первого советского космонавта побывают более 1,6 тыс. школьников, а также члены иностранной делегации Всемирного фестиваля молодежи, школьники и студенты посетят с экскурсиями музейный комплекс. Впервые в этом году летчики-космонавты примут участие во встрече "Гагарин. Разговоры о важном" с обучающимися образовательных школ Гагарина. В ходе запланированных мероприятий патриотической и культурно-просветительской направленности школьникам студентам расскажут о биографии Гагарина, истории прорывного подвига - первого полета человека в космос, этапах развития и становления советской космической отрасли. Кроме того, в июне пройдет молодежный образовательный форум представителей регионов Центрального федерального округа "Поехали!".

Благоустройство города

В ходе заседания организационного комитета губернатор Смоленской области отметил, что запланированные ранее основные этапы благоустройства Гагарина завершены. Строители обновили крышу в культурно-досуговом центре "Комсомолец", стелу на въезде в город, завершили ремонт постамента памятника Анне Тимофеевне Гагариной, привели в порядок декоративное покрытие монумента Гагарину и его пьедестала с благоустройством прилегающей территории на Красной площади, благоустроили часть парковой зоны. В 2024 году дополнительно в Гагарине запланировано создание фотозон, навигации для туристов, модульного туристско-информационного центра.

"В рамках празднования юбилея Юрия Алексеевича благоустройство затронет и Смоленск. Будет продолжена работа по благоустройству туристического центра города и Реадовского парка. В 2024 году запланирована разработка концепции и проекта благоустройства бульвара и сквера Гагарина, ремонт здания "Смоленского планетария", в 2025 году запланирована установка памятника Юрию Гагарину в Смоленске", - отметил Анохин.