В ОП сравнили казнь молодогвардейцев с действиями нацистов в Донбассе

По словам члена Общественной палаты России Ольги Вороновой, "рассекреченные ФСБ документы потрясают своей жестокой правдой"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Казнь членов "Молодой гвардии" во время Великой Отечественной войны по жестокости схожа с действиями украинских нацистов в Донбассе. Такое мнение высказала в беседе с корреспондентом ТАСС член Общественной палаты России Ольга Воронова.

"Рассекреченные ФСБ документы потрясают своей жестокой правдой. На одном полюсе - беспредельное мужество и верность Родине совсем еще юных ребят, по существу, мальчишек и девчонок: 16-летнего комиссара "Молодой гвардии" Олега Кошевого, 18-летней Любови Шевцовой и их ровесников, на другом - зверство немецких карателей и их кровавых приспешников из числа местных палачей. Аналогии с сегодняшней жестокостью укронацистских изуверов напрашиваются сами собой. Суровый язык протокола бьет в самое сердце, вселяя непоколебимую уверенность: и для сегодняшних военных преступников возмездие наступит неотвратимо. И трибунал над главарями укронацистов состоится обязательно", - сказала она.

Воронова отметила, что Луганщина никогда не предавала память о своих молодых героях. "Даже в самые трудные годы пребывания в составе Украины и борьбы с неонацистским режимом Киева и после антиконституционного переворота 2014 года мемориальный музей "Молодой гвардии" в городе Краснодоне сумел выстоять", - добавила она.

ФСБ в День памяти юных героев-антифашистов (памятная дата была утверждена Генассамблеей ООН в 1964 году в том числе в память о расстреле 8 февраля 1943 года участников подпольной комсомольской организации "Молодая гвардия" в Краснодоне) опубликовала копии протоколов допросов участников казни Олега Кошевого, Любови Шевцовой и других молодогвардейцев.

В опубликованных документах приводятся показания бывшего начальника немецкой окружной жандармерии капитана Эрнста Эмиля Ренатуса, отдавшего в 1943 году приказ об аресте, пытках, а затем о расстреле Олега Кошевого и Любови Шевцовой, и двух его подчиненных - жандармов Эриха Шредера и Отто Древитца, принимавших участие в казни. Как отметили в ЦОС ФСБ, сразу после освобождения Краснодона частями Красной армии 14 февраля 1943 года советские органы госбезопасности приступили к розыску нацистских преступников и их пособников, причастных к преступлениям против мирного населения.