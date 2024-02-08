В ДНР сообщили, что все гидротехнические сооружения находятся в аварийном состоянии

Врио председателя госкомитета водного и рыбного хозяйства региона Андрей Судьин отметил, что все они старше 50 лет

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Все сохранившиеся гидротехнические сооружения на территории Донецкой народной республики (ДНР) старше 50 лет и находятся в аварийном состоянии. Об этом на круглом столе "Вода России" в рамках международной выставки-форума "Россия" заявил врио председателя госкомитета водного и рыбного хозяйства ДНР Андрей Судьин.

"На сегодняшний день все гидротехнические сооружения [в ДНР] находятся в аварийном состоянии, все они старше 50 лет, притом, что мало обеспечена водой наша земля. При этом огромное количество мелких водных объектов, которые также не сказываются благополучно на общей ситуации", - сказал он.

Судьин отметил, что в регионе провели одно мероприятие по очистке реки Кальмиус, протяженностью 209 км и впадающей в Азовское море. "Это обычное, скромное мероприятие по наведению порядка и выкосу зеленых насаждений, ликвидации заторов, позволило увидеть просто русло реки", - добавил он. По словам Судьина, в этом году совместно с Росводресурсами было принято решение о проведении еще нескольких таких очисток.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.