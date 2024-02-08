Рослесхоз: оснащенность регионов РФ лесопожарной техникой превысила 94%

Согласно информации ведомства, за последние пять лет регионы получили более 60 тыс. единиц техники для борьбы с пожарами

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Оснащенность новой техникой для борьбы с природными пожарами в регионах превысила 94%, а лесохозяйственной техникой - 93%. За последние пять лет регионы получили более 60 тыс. единиц техники для борьбы с пожарами, говорится в материалах Рослесхоза на международной выставке-форуме "Россия".

"Регионы получили более 13 тыс. единиц лесохозяйственной техники и оборудования: культиваторы, кусторезы, корчеватели, лесопосадочные машины. Сегодня доля оснащенности лесопожарной техникой в регионах составляет 94,2%, лесохозяйственной техникой - 93,1%", - сообщает ведомство.

Согласно паспорту федерального проекта "Сохранение лесов", оснащенность техникой на 100% будет достигнута к 31 декабря 2024 года.

"В рамках федерального проекта, помимо борьбы с незаконной рубкой, мы очень существенно обновили парк лесопожарной техники. За последние пять лет регионы получили 48 тыс. единиц лесопожарной техники и оборудования, это и трактора, бульдозера, автомобили повышенной проходимости и навесного оборудования. Все российского производства", - заявил на выставке руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.