В РФ заявили, что доработка системы досудебного обжалования стала одним из приоритетов

Вице-премьер Дмитрий Григоренко предложил в течение года выделить каждому ведомству по три наиболее частых причины жалоб и окончательно устранить их причины

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Доработка системы досудебного обжалования определена в России в качестве одного из приоритетов работы по усовершенствованию контрольно-надзорной деятельности в 2024 году. Об этом сообщил на совещании с руководителями контрольно-надзорных органов по вопросам совершенствования сферы контроля и надзора вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"Нам нужно систему досудебного обжалования усовершенствовать, сделать ее такой, чтобы она была еще более удобной и комфортной", - сказал он.

Вице-премьер предложил в течение года выделить каждому ведомству по три наиболее частых причины жалоб и окончательно устранить их причины. "Нам нужно уходить в более качественную работу с материалом, который мы получаем при досудебном обжаловании", - отметил Григоренко.

Процедура досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов внедрена в 2021 году и стала обязательной в январе 2023 года. Оспорить решения контрольных органов представители бизнеса могут в электронном виде, подав заявление через специальный сервис на портале госуслуг. Он позволяет отслеживать ход рассмотрения жалобы в режиме реального времени, что обеспечивает прозрачность процесса. Претензия рассматривается руководителем соответствующего контрольного органа или вышестоящей инстанцией, что исключает участие в процедуре должностного лица, на которое подана жалоба.