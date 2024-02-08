Гарри Поттер, Штирлиц и Чебурашка вошли в топ самых любимых киногероев россиян

Также опрошенные отметили Шерлока Холмса, Терминатора, Шурика и других, свидетельствуют результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне разных возрастов называют Гарри Поттера, Штирлица и Чебурашку самыми любимыми киногероями. Также опрошенные отметили Шерлока Холмса, Терминатора, Шурика и других, свидетельствуют результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion, поступившие в распоряжение ТАСС.

Согласно результатам опроса, у респондентов в возрасте от 18 до 30 лет в топ-3 любимых героев кинофильмов вошли Гарри Поттер, Человек-Паук и Шерлок Холмс. В возрасте от 31 до 45 лет - Терминатор, Доктор Хаус, Железный человек. В возрасте от 45 лет - Чебурашка, Штирлиц, Шурик. Также респонденты выделяли таких персонажей, как Индиана Джонс, Джек Воробей, Мистер Бин, Саша Белый и Афоня.

Как показал опрос, мужчины в любимых киногероях чаще всего ценят смелость, искренность, доброту, героизм и обаяние, а женщины - дружелюбие, ум, уверенность в себе, целеустремленность, верность.

Большинство опрошенных признались, что имеют привычку пересматривать фильмы и сериалы с любимыми персонажами. Более половины участников опроса относятся к этому как к традиции в канун каких-либо праздников, а остальные пересматривают такие фильмы и сериалы без привязки к поводу.

В целом более 70% россиян смотрят фильмы и сериалы несколько раз в неделю, лидирует при этом домашний просмотр. Чаще одного раза в месяц кинотеатры посещают только около 15% опрошенных, один раз в несколько месяцев - около 40%, не чаще раза в год - около 25%, порядка 20% не посещают кинотеатры вообще. Меньше всего ходят в кино люди в возрасте от 45 лет, около трети респондентов в этой возрастной категории ответили, что не посещают кинотеатры.

В опросе приняли участие 1 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.