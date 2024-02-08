Болгарские аграрии третий день блокируют дороги страны

Фермеры требуют компенсации финансовых потерь из-за конкуренции с экспортом сельхозпродукции с Украины

СОФИЯ, 8 февраля. /ТАСС/. Болгарские аграрии не могут достичь договоренности с властями о размерах компенсации финансовых потерь из-за конкуренции с экспортом сельхозпродукции с Украины и ряда других факторов. Протесты фермеров продолжаются третий день подряд, сообщает корреспондент ТАСС.

На протяжении четырех часов аграрии блокировали 8 февраля более 80 ключевых точек на дорогах Болгарии, в том числе автомагистрали и пограничные переходы. Колонна примерно из 130 тракторов демонстративно медленно проехала по улицам Пловдива. Протесты создали огромные пробки.

9 февраля протестные акции продолжатся. В этот день ожидается решающий раунд переговоров с правительством. Фермеры выразили готовность уже в начале новой недели блокировать улицы болгарской столицы в том случае, если компромисс не будет достигнут и на этот раз.

Аграриев не устраивают ни размеры предложенной властями компенсации, ни методика их расчета. Они настаивают на пересмотре механизмов распределения помощи и увеличения бюджета, предупреждая о возможных массовых банкротствах в болгарском земледелии. Также они требуют изменений в законодательстве, которые гарантируют устойчивое развитие сектора. Кроме того, сельхозпроизводители требуют законодательной поддержки развития отрасли. Политических требований большинство из них не выдвигает.