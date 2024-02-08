СМИ: личные данные почти половины населения Франции похищены

По информации France info, преступники смогли получить информацию, использовав "логины и пароли работников системы здравоохранения"

ПАРИЖ, 8 февраля. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники похитили личные данные более 33 млн французов. Об этом сообщила радиостанция France info.

По ее данным, преступники смогли получить информацию, использовав "логины и пароли работников системы здравоохранения". В руках неизвестных оказались данные "о гражданском состоянии, датах рождения и страховых полисах", сообщила радиостанция.

"Впервые я сталкиваюсь с атакой такого масштаба", - заявил в эфире France info адвокат Ян Падова, который специализируется на защите информации.

По мнению специалистов, похищенные данные могут быть использованы мошенниками для введения в заблуждение своих жертв.