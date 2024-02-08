СМИ: банки на Украине начнут пристальную проверку 150 блогеров

По данным издания "Страна", некоторые персоналии из списка имеют отношение к определенным политикам и благотворительным организациям

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Украинские банки получили указание провести проверки в рамках финансового мониторинга по списку из 150 блогеров, некоторые из которых связаны с политиками. Об этом изданию "Страна" сообщили источники в банковской системе.

По их данным, соответствующее поручение поступило от Национального банка Украины (НБУ) на прошлой неделе. Засекреченный список пришел как "обыкновенный файл" с именами, а указание НБУ передано в устной форме. "Все на словах. И с указанием не предавать историю огласке. Есть секретность, и сам файл секретный, так что привести пример с именами не смогу. Могу только сказать, что некоторые персоналии из списка имеют отношение к определенным политикам и благотворительным организациям. Все ли банки получили этот список или только избранные, неизвестно", - рассказал источник в одном из крупных банков.

Уточняется, что финансовый мониторинг всех клиентов в банках проходит в автоматическом режиме. Но если программа фиксирует у клиента подозрительные операции, то специалисты начинают тщательную проверку вручную. Проверку 150 лиц из поступившего списка сразу начнут специалисты финансового мониторинга.

"Списки на проверку все равно будут засекречены и не будут обнародованы. Особенно когда речь идет о проверке по какому-то признаку: сегодня проверяют блогеров, а завтра захотят проверить, скажем, энергетиков или врачей. Условно говорю. За такое Нацбанк могут обвинить в дискриминации и нападках на определенную группу граждан, да еще из-за их профессиональной деятельности. Ведь перед финмониторингом все должны быть равны, без выделения какой-то категории граждан. Поэтому если информация о списке блогеров всплывет где-то, то НБУ будет все отрицать", - добавил источник.