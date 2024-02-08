На развитие здравоохранения Новгородской области дополнительно выделили 545 млн рублей

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в частности, в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости предусмотрено приобретение оборудования в городах Старая Русса и Боровичи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 февраля. /ТАСС/. Более 545 млн рублей дополнительно будет направлено на развитие здравоохранения в Новгородской области в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава по итогам внеочередного заседания облправительства.

"Более 545 миллионов рублей в 2024 году мы планируем направить на различные направления деятельности медицины, связанные с развитием демографии, оснащением современным оборудованием и ремонтом больниц, определенные по потребностям медицинских организаций и жителей региона", - цитируется министр здравоохранения Валерий Яковлев.

В частности, в рамках пилотного проекта по стимулированию рождаемости предусмотрено приобретение оборудования в городах Старая Русса и Боровичи. Будет отремонтировано отделение диализа в Новгородской областной клинической больнице и кабинеты в Центральной городской клинической больнице, куда в прошлом году было приобретено оборудование.

Также запланировано приобретение оборудования для отделения медицинской реабилитации в детской областной больнице и его расширения до 30 коек. Ряд учреждений здравоохранения ждет реновация: капитальный ремонт кровли в Солецкой ЦРБ, капитальной ремонт помещения отделения станции скорой помощи в Крестцах.

"Выделены средства на разработку проектно-сметной документации по благоустройству и организации противопожарных мероприятий на территории Поддорской ЦРБ", - сообщили в Минздраве региона.