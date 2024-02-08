Россиянка стала фигурантом дела об участии в нежелательной НПО за акцию за рубежом

Речь идет об акции нежелательной организации "Русский антивоенный комитет в Швеции" у российского посольства", сообщила представитель Генпрокуратуры Татьяна Лазарева

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Россиянка стала фигуранткой дела об административном правонарушении за участие за границей в акции организации, признанной нежелательной в РФ. Об этом сообщила представитель Генпрокуратуры России Татьяна Лазарева на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

"К примеру, заочно привлечена к ответственности гражданка РФ, которая, находясь за пределами РФ, принимала участие в акции нежелательной организации "Русский антивоенный комитет в Швеции" у российского посольства", - сообщила представитель Генпрокуратуры.

По ее словам, в 2023 году прокуроры стали вдвое чаще выявлять нарушения в виде участия в деятельности нежелательных организаций. "Попытки возобновления деятельности запрещенных организаций участились, и прокурорами принимались меры по привлечению к ответственности виновных в этом лиц. Так, в 2023 году прокурорами выявлено вдвое больше правонарушений, предусмотренных статьей 20.33 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за участие в деятельности нежелательных организаций - возбуждены 83 административных производства против 36 (в 2022 году - прим. ТАСС)", - заметила представитель Генпрокуратуры. Возбуждались и уголовные дела в отношении лиц, которые допустили неоднократные нарушения установленных законом запретов для нежелательных НПО. При этом представитель Генпрокуратуры заметила, что нередко такие дела получают огласку и резонанс, что также "является действенным профилактическим рычагом".

Большинство организаций, признанных нежелательными, вели деятельность через интернет для охвата большей аудитории. "В прошлом году нами направлено в Роскомнадзор 59 требований, [на основании которых] заблокировано свыше 2 тыс. интернет-ресурсов нежелательных организаций", - добавила Лазарева.