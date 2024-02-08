Источник: патриарх утвердил решение о лишении священного сана протоиерея Уминского

Суд постановил лишить звания за "нарушение священнической присяги"

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение Епархиального суда Москвы о лишении священного сана протоиерея Алексия Уминского, сообщил ТАСС источник в Русской православной церкви.

"Сегодня Святейшим Патриархом Кириллом было утверждено решение Епархиального суда Москвы о лишении сана протоиерея Алексия Уминского", - сказал собеседник агентства.

13 января стало известно о том, что Епархиальный суд Москвы постановил лишить сана Уминского за "нарушение священнической присяги (клятвопреступление) - отказ от исполнения патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией". Протоиерей последние 30 лет был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в центре Москвы.