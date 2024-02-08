В Махачкале увековечили память кавалера ордена Мужества Юсупа Тажудинова

Семье героя СВО будет оказана вся необходимая помощь, сообщил глава муниципалитета Арсен Айдиев

МАХАЧКАЛА, 8 февраля. /ТАСС/. Власти Советского района Махачкалы увековечили память кавалера ордена Мужества Юсупа Тажудинова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил глава муниципалитета Арсен Айдиев.

"Память кавалера ордена Мужества Юсупа Тажудинова увековечили в Советском районе Махачкалы. Мемориальная плита появилась на доме бойца на улице Газопроводная. Он был настоящим патриотом, о чем говорит его профессиональный путь. События на Кавказе, служба в Сирии и СВО - таким сложным и важным был его путь. Его мужество и самоотверженность останутся в памяти следующих поколений", - сказал собеседник агентства.

По его словам, семье героя СВО будет оказана вся необходимая помощь. "Юсуп Тажудинов - достойный пример служения Родине. Мы будем оказывать вам всю возможную помощь", - добавил Айдиев.

Тажудинов в 2021 году был награжден медалью "За отличие в военной службе" III степени.

С 12 апреля 2022 года участвовал в СВО. За боевые заслуги был награжден медалью Жукова. Погиб 26 мая прошлого года в боях за город Бердянск, посмертно награжден орденом Мужества.