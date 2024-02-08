Данные о трудоустройстве выпускников будут размещать на "Работе России" с 1 июня

Сведения по карьерным траекториям молодежи будут обновляться ежеквартально

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Данные мониторинга трудоустройства выпускников планируют начать размещать на портале "Работа России" с 1 июня 2024 года, таким образом они станут общедоступными. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

"С 1 июня 2024 года пользователям портала "Работа России" станут доступны данные мониторинга трудоустройства выпускников. Соответствующий приказ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что на портале будут размещать процент трудоустройства по разным профессиям, долю трудоустроенных за пределами региона обучения, среднюю зарплату выпускников, их общую численность, количество образовательных организаций в целом. Отмечается, что сейчас в базе мониторинга трудоустройства - деперсонализированные сведения о занятости 25,2 млн выпускников 56 тыс. образовательных организаций.

"Если сейчас сведения по трудоустройству выпускников доступны для исследовательских и образовательных организаций, то в конце второго квартала станут уже общедоступными. Важно, чтобы еще до поступления будущий студент понимал о востребованности выбранного направления обучения. И, конечно же, приобретаемые навыки выпускников должны быть синхронизированы с ожиданиями работодателей. Это залог будущего успешного и быстрого выхода на рынок труда", - цитируют в сообщении главу Минтруда России Антона Котякова.

Кроме того, на портале также можно будет фильтровать данные по году выпуска, федеральным округам, регионам обучения, уровням образования, образовательным организациям, специальностям. Сведения по карьерным траекториям молодежи будут обновляться ежеквартально.

В прошлом году на портале "Работа России" был запущен сервис "Стажировки и практики", сейчас к нему подключено около 240 образовательных организаций, внесены данные о более 50 тыс. студентах для направления на практику. Планируется, что в 2024 году начнется подключение еще 763 образовательных организаций, а с 2025 года оформление практики через сервис сделают обязательным для всех учебных учреждений.