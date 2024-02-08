Открытие международного форума "Территория успеха" в Каире посетили более 100 человек

По словам организаторов, мероприятие нацелено на то, чтобы "собрать активную египетскую молодежь и помочь им развить навыки, необходимые для жизни в XXI веке"

КАИР, 8 февраля. /Корр. ТАСС Анастасия Оляндэр/. III Международный молодежный форум-фестиваль "Территория успеха" начал свою работу в Русском доме в египетской столице. По оценкам одного из организаторов мероприятия, руководителя международного представительства движения "Волонтеры Победы" в Египте Дарьи Мацук, в первый же день его посетили не менее 100 человек.

"Сегодня к нам пришли около 100 человек, и все добровольно, потому что мы всегда придумываем какие-то неординарные форматы изучения современной истории России: устраиваем тренинги, квизы и квесты, чтобы в первую очередь молодежи было интересно", - рассказала Мацук в беседе с корреспондентом ТАСС. Мероприятие, по ее словам, нацелено на то, чтобы "собрать активную египетскую молодежь и помочь им развить навыки, необходимые для жизни в XXI веке". В частности, в качестве темы текущего форума заявлено командное и индивидуальное лидерство.

О том, как развить в себе черты настоящего лидера, участникам фестиваля расскажут приглашенные гости. Доцент кафедры английского языка Ульяновского государственного педагогического университета Ирина Зорина проведет тренинги по работе в команде и по основам командного лидерства. Руководитель проектов Дирекции международных программ Валерия Марченко организует квест "Блокада Ленинграда". Преподаватель фотодела на факультете журналистики в Воронежском государственном университете Елена Архангельская прочтет лекцию "Египет глазами Ивана Бунина", а советник посольства России в Египте Асият Туручиева расскажет участникам форума о дипломатической службе в рамках круглого стола "Кто такой дипломат".

Также, добавила Мацук, на время проведения форума "запланирована разработка социальных проектов по четырем направлениям: медиа и блогинг, патриотическое воспитание, народная дипломатия, а также культура и творчество". Руководитель "Волонтеров Победы" в Египте указала, что в рамках данных проектов участники "объединятся в команды и смогут развивать идеи, которые они хотели бы реализовать на территории Египта и РФ" в 2024 году при активном участии и поддержке организаторов молодежного фестиваля.

"Волонтеры Победы" в Египте

Египетский филиал Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" стал в прошлом году лучшим среди всех отделений организации за рубежом. Волонтерами в нем становятся как взрослые, так и дети и подростки: часть из них родились в российско-египетских семьях, а остальные являются египетскими студентами, изучающими русский язык в университетах Каира. Всего, по словам Мацук, в организации сейчас числится "около сотни человек и больше 70 очень активно участвуют в деятельности организации". Принимавшие наиболее активное участие в проектах в прошлом году волонтеры получили в четверг почетные грамоты и сувенирную продукцию с эмблемой "Волонтеров Победы": термосы, бейсболки, поясные сумки и блокноты.

"Для меня "Волонтеры Победы" сейчас уже как вторая семья", - поделилась с корреспондентом ТАСС одна из волонтеров Айя Юсеф. К движению она присоединилась около двух лет назад, но о его деятельности знала и до этого: по словам девушки, она некоторое время наблюдала за поездками волонтеров к ветеранам Великой Отечественной войны и за проектами, которые реализовывала организация, и в конце концов решила тоже присоединиться к команде. Айя родилась в смешанной семье и выросла в Египте, однако регулярно ездит в Россию с "Волонтерами Победы" в летний период и планирует в будущем получать российский паспорт.

Мацук добавила, что у движения на грядущий год запланировано множество мероприятий, ближайшим из них является День Победы: к нему волонтеры начнут готовиться уже с середины февраля. "Мы планируем провести большой концерт в Каире - будет и викторина, и урок мужества, - а также планируем организовать мероприятие в Хургаде, где проживает большое количество наших соотечественников, особенно детей", - рассказала глава египетского филиала. Кроме того, "Волонтеры Победы" планируют широко отмечать День России 12 июня и День государственного флага РФ 22 августа.

III Международный молодежный форум-фестиваль "Территория успеха" организован при поддержке Русского дома в Каире, образовательного центра "Ботаник" и международного представительства движения "Волонтеры Победы", он продлится с 8 по 10 февраля.