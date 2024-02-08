В Чувашии начались мероприятия в честь 555-летия города Чебоксары

В числе крупных событий - летная программа, арт-проект "Творческий бульвар", конкурсы и международные фестивали

ЧЕБОКСАРЫ, 8 февраля. /ТАСС/. 555-летие города Чебоксары будут праздновать в течение года, в числе крупных событий - летная программа, арт-проект "Творческий бульвар", конкурсы и международные фестивали. Первые мероприятия уже начались, сообщил ТАСС глава чувашской столицы Денис Спирин.

В 2024 году Чебоксары отметят 555-летие, день города будут праздновать 18 августа.

"Праздничные мероприятия, приуроченные к 555-летию города Чебоксары, уже начались. [Объявлены творческие конкурсы]. Из запланированных крупных мероприятий первыми станут автомобильные гонки на заливе, которые предусмотрены в феврале. Уже насыщаем площадки различными мероприятиями", - отметил Спирин.

По его словам, мероприятия будут проходить в течение года. Глава Чебоксар пояснил журналистам, что цель праздничных проектов и акций - сделать город еще более узнаваемым и увеличить туристический поток. "День города в этом году - не день города, а год города. Мы его растягиваем на весь год", - уточнил Спирин.

Начальник управления культуры и развития туризма администрации Чебоксар Людмила Маркова сообщила журналистами, что в рамках празднования 555-летия объявлены конкурс рисунков "Дети рисуют город будущего", фотоконкурс с видами столицы и конкурс среди авторов на лучшую песню о городе. Кроме того, выпущена сувенирная банкнота тиражом в 10 тыс. экземпляров, которую будут вручать в качестве памятного подарка. Тематические мероприятия начались в детских садах и других муниципальных учреждениях.

В мэрии добавляют, что одним из зрелищных проектов станет "Чебоксарское небо", в ходе которого запланирована летная программа, в том числе предполагается выступление одной из пилотажных групп. Будет расширен проект "Созидатели города", рассказывающий о жителях, внесших значительный вклад в развитие округа или предприятия. Масштабным останется арт-проект "Творческий бульвар", который развернется на заливе. По данным властей, муниципальные мероприятия синхронизируют с республиканскими проектами для формирования единого календаря событий: в частности, планируется приурочить к этому событию международные оперный и балетный фестивали, кинофестиваль.