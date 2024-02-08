В Коми научный центр получит грант в 162 млн рублей на новое оборудование

За последние четыре года научный центр на 78% обновил приборную базу большинства подразделений за счет нацпроекта "Наука и университеты"

СЫКТЫВКАР, 8 февраля. /ТАСС/. Свыше 162 млн рублей получит Коми научный центр в 2024 году на обновление оборудования. За последние четыре года научный центр на 78% обновил приборную базу большинства подразделений за счет нацпроекта "Наука и университеты", сообщил глава республики Владимир Уйба.

"В рамках национального проекта "Наука и университеты" Коми научный центр выиграл федеральный грант на обновление приборов и вошел в первую десятку получателей грантов среди российских научных организаций. В 2024 году Коми научный центр получит более 162 млн рублей", - сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Одно из условий организаторов конкурса - приобретение отечественного оборудования. Так, планируется закупить для Института химии комплексную систему анализа органических соединений растительного происхождения. Результатом будет очистка, разделение и характеристика биополимеров растительного происхождения. Для Физико-математического института приобретут оборудование для получения высокого вакуума в спектральных приборах, что позволит проводить спектральные исследования в условиях высокого вакуума без присутствия углеродных загрязнений.

Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера получит устройство цифрового моделирования электроэнергетической системы в реальном времени. С помощью этого прибора можно проводить фундаментальные и прикладные исследования по изучению свойств киберфизической электроэнергетической системы. Для Института языка, литературы и истории будет закуплен программно-аппаратный комплекс, который поможет в разработке электронной информационно-поисковой лексической базы. Это поможет в создании новых электронных словарей, научных исследованиях. Целый комплекс приборов поступит в институты биологии, геологии и агробиотехнологий.

"С 2020 года Коми научный центр четыре раза получал целевые гранты. Это позволило учреждению существенно обновить приборную базу большинства подразделений. За четыре года реализации программы парк научного оборудования обновлен на 78%, приобретено 167 единиц оборудования на общую сумму около 400 млн рублей", - добавил глава региона.

Коми научный центр является крупнейшим многопрофильным академическим учреждением на европейском Севере России, объединяет семь институтов и три научных подразделения, около 1 100 научных сотрудников.